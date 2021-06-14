Минобразования может продлить сроки поступления на бюджет для детей с ВОТ

Министерство образования и науки может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий. Боевики запрещают абитуриентам выезжать с ВОТ для поступления.
"В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, проживающими на временно оккупированных территориях Украины и изъявившими желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти", - говорится в сообщении.
Министерство осуждает такие действия оккупационных властей.
Сейчас украинцы, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать госграницу без соблюдения установленных норм. Действующее законодательство Украины предусматривает определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда с ВОТ, а также за незаконное пересечение границы.
"Министерство образования и науки обратилось в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер админвлияния на граждан Украины, которые хотят поступить на обучение в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", и предоставить разъяснения", - сказано в сообщении.
Кроме того, в министерстве обратили внимание, что абитуриенты с ВОТ должны лично подавать заявление в вузы для поступления через образовательные центры. У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможной подачу заявлений электронными средствами связи.
"На сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного поступления граждан с ВОТ в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечения защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных испытаний", - указывается в сообщении.
МОН в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность украинцам с оккупированных территорий поступать в учебные заведения на подконтрольной территории.
"Также Министерство образования и науки рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места государственного заказа", - указано в сообщении.
Напомним, ранее Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов с оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы.
Так, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты в так называемой "Донецкой народной республике" приняли решение не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспортов Украины, Российской Федерации или непризнанных "республик".
РБК-Украина подробно расписывало, как дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в вузы на подконтрольной Украины территории.