В Минобразования назвали процент полностью вакцинированных преподавателей в Украине
Согласно данным Минобразования, в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 76% работников специализированных учреждений. Одной дозой привиты - 92%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного сайта.
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по состоянию на сегодня двумя дозами вакцины от коронавируса привились:
- 76% работников специализированных заведений;
- 62% воспитателей садиков.
В то же время самыми высокими показателями прививания среди педагогов отметились:
- Тернопольская область - 97,7%;
- Харьковская область - 95,2%;
- Донецкая область - 92,9%.
"Мне очень хочется верить в то, что те 10-15% воспитателей, которые еще колеблются, в конце концов не подведут своих коллег, свои коллективы и, конечно, детей", - отметил Шкарлет.
В частности, по состоянию на 30 октября, все области Украины достигли порога в 80% среди учителей спецучреждений (полный и неполный курс прививки).