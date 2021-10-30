У Міносвіти назвали відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні
Фото: у Міносвіти назвали відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні (Getty Images)
Згідно з даними Міносвіти, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів. Однією дозою щеплені - 92%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного сайту.
За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, станом на сьогодні двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися:
- 76% працівників спеціалізованих закладів;
- 62% вихователів садочків.
Водночас найвищими показниками щеплення серед освітян відзначились:
- Тернопільська область - 97,7%;
- Харківська область - 95,2%;
- Донецька область - 92,9%.
"Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей", - відзначив Шкарлет.
Зокрема, станом на 30 жовтня, усі області України досягнули поріг у 80% серед вчителів спецзакладів (повний й неповний курс щеплення).