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У Міносвіти назвали відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні

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Субота 30 жовтня 2021 22:24
У Міносвіти назвали відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні Фото: у Міносвіти назвали відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними Міносвіти, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів. Однією дозою щеплені - 92%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного сайту.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, станом на сьогодні двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися:

  • 76% працівників спеціалізованих закладів;
  • 62% вихователів садочків.

Водночас найвищими показниками щеплення серед освітян відзначились:

  • Тернопільська область - 97,7%;
  • Харківська область - 95,2%;
  • Донецька область - 92,9%.

"Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей", - відзначив Шкарлет.

Зокрема, станом на 30 жовтня, усі області України досягнули поріг у 80% серед вчителів спецзакладів (повний й неповний курс щеплення).

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