Минобороны ждет результатов официального расследования взрывов в Балаклее

Минобороны ждет результатов официального расследования взрывов на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область). Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взрывной эффект: как исчезает "российский след" в деле о подрыве военных арсеналов".

Начальник управления коммуникации и прессы МОУ Светлана Павловская в комментарии РБК-Украина сказала, что для Минобороны есть один результат - результаты официального расследования.

"Пока не окончено следствие, мы не имеем права сейчас выражать свою точку зрения на эти события. Для нас есть один результат - это выводы следственных действий официального следственного органа", - сказала она.

Напомним, 23 марта 2017 года в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, в результате чего произошло детонирование. Тогда прокуратура квалифицировала дело как диверсию. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что незадолго до пожара вблизи военных складов был замечен беспилотник.

Тогда было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма убытков составляла 12 млрд 100 млн гривен. Кроме того, погибла гражданская.

Спустя три года появилась информация, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов.