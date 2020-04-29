Взрывной эффект: как исчезает "российский след" в деле о подрыве военных арсеналов

Верховная рада ищет виновных в подрыве арсеналов (фото: mil gov ua)

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады назвала свою версию подрывов оружейных арсеналов. По ее данным, взрыв в 2017 году на крупнейшем украинском складе боеприпасов в Балаклее произошел не из-за российского беспилотника.

Комиссия допускает, что пожар могли устроить сами военные, по одной из версий – чтобы скрыть хищения. Резкая смена вектора расследования спустя три года насторожила как политиков, так и военных экспертов. Как и почему исчез "российский след" в балаклейском деле – в материале РБК-Украина.

С начала войны на Донбассе были взорваны пять оружейных арсеналов в Украине. Как следствие, армия могла потеряла до 40% всего боезапаса. Последний инцидент произошел в Ичне 9 октября 2018 года. Перед этим горели склады в Балаклее, Сватово, Калиновке и Кривом Роге. Официальная позиция тогдашнего руководства государства сводилась к тому, что это происки российских диверсантов.

В октябре прошлого года парламент создал ВСК для того, чтобы разобраться, как и почему случились взрывы на армейских оружейных складах. На расследование депутаты отвели шесть месяцев. За это время комиссия разобралась с пожаром в Балаклее и приступила к разбору инцидента в Калиновке. Глава комиссии народный депутат Давид Арахамия ("Слуга народа") попросил продлить работу ВСК еще на полгода, назвав достаточно неожиданные выводы из нового расследования.

Широкий резонанс вызвало то, что депутаты безапелляционно отбросили версию о российском беспилотнике, который якобы сбросил бомбы на балаклейский арсенал, что и спровоцировало пожар. Три года харьковское управление СБУ вело это дело по статье "диверсия". Теперь депутаты из ВСК называют расследование фальсифицированным и требуют, чтобы Генпрокуратура передала уголовное производство в Киев.

Спорная экспертиза

Убытки от взрывов боеприпасов на территории 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ в Балаклее составили 12 млрд гривен. Тогда были эвакуированы почти 16 тысяч местных жителей, одна женщина погибла от осколка снаряда, еще четверо получили ранения. Было разрушено почти 300 зданий. Суды о компенсации гражданским лицам за нанесенный ущерб продолжаются до сих пор. Также длится официальное расследование правоохранительных органов.

В свою очередь, Давид Арахамия указывает, что обе экспертизы, которые устанавливали причины пожара в Балаклее, кардинально разнятся. По его словам, Киевский институт судебных экспертиз поддерживает версию об атаке беспилотника, а Харьковский – считает ее несостоятельной.

Взрывы на складах в Балаклее привели к жертвам (фото: sq.com.ua)

Чтобы снять противоречия, депутаты в начале текущего года попросили Харьковский институт судебных экспертиз им. Бокариуса еще раз провести исследование воронок от взрывов в Балаклее. Результаты экспертизы приведены в отчете ВСК. Согласно ним, на территории арсенала были закопаны не менее десяти взрывных устройств, аналогичных кумулятивно-фугасным снарядам, которые одновременно сдетонировали и привели к пожару и разрушениям.

Более того, по мнению экспертов, закладка взрывчатки суммарным весом около 700 кг не могла происходить незаметно. Члены ВСК делают вывод, что охрана арсенала и военное командование знало об этом факте.

"Итак, в настоящее время у комиссии есть основания полагать, что подрыв крупнейшего арсенала нашего государства… мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65-го арсенала", – сказано в отчете.

По версии депутатов, руководство Генпрокуратуры, военной прокуратуры и СБУ фактически помогли сокрыть "объективные причины и обстоятельства уничтожения арсенала".

Отдельно Арахамия остановился на версии с российским беспилотником. По его убеждению, сведения "Украэроруха" о полете этого объекта в день взрыва, не могут соответствовать действительности. Потому как радары "Украэроруха" не могут фиксировать объекты меньше габаритов вертолета Ми-8, а беспилотников такого большого размера на вооружении российских войск нет.

Кроме того, глава ВСК утверждает, что военный прокурор Харьковского гарнизона Артем Бугаец был уволен со своей должности именно за то, что отверг спорные данные о беспилотнике и сосредоточился на версии о подрыве арсенала изнутри.

В то же время известно, что этот прокурор в 2017 году получил выговор от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей. Бугаец долгое время работал под началом своего скандального коллеги Константина Кулика в военной прокуратуре и департаменте международного-правового сотрудничества ГПУ.

Затем он до апреля текущего года возглавлял Управление по расследованию военных преступлений Госбюро расследований. Арахамия отметил, что взял Бугайца консультантом для работы ВСК и намерен защищать его от давления руководства силовых органов, не согласных с новой версией балаклейского инцидента.

Поиск виновных

Глава фракции "Слуга народа" также озвучил свои соображения, кто и для чего мог взорвать самый большой склад боеприпасов в Восточной Европе. Арахамия более чем прозрачно намекнул, что это связано с хищениями боеприпасов на более чем 500 млн гривен на балаклейском арсенале, которые аудиторы выявили накануне взрывов.

"Аудиторы предоставили военным время для устранения недостатков. Магическим образом за неделю до дедлайна случился этот пожар. Выглядит ли это подозрительно? Да! Была ли в этом какая-то "зрада"? Этого мы не знаем, это должно установить следствие", – заявил депутат.

Он также сообщил, что накануне взрывов спецназ Военной службы правопорядка проводил на арсенале антидиверсионные учения. Но в момент подрыва спецназовцам приказали покинуть территорию, а затем – вернуться. Арахамия добавил, что "новое объективное следствие" должно открыть дело по факту фальсификации результатов расследования и найти виновных должностных лиц.

Версия о том, что арсенал подорвали, чтобы скрыть масштабные хищения не нова. Впервые она была озвучена непосредственно в день пожара. Но тогда ее опроверг Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Оснований говорить, что это попытка скрыть какие-то злоупотребления или потери имущества, нет. Это заходит за пределы любой нормальной логики", – заявлял он, продолжая настаивать на том, что российский ударный беспилотник залетел в Украину "отбомбился и улетел обратно".

Преемник Матиоса на этом посту – Виктор Чумак, также назвал полностью неправдивыми заявления ВСК о причинах подрыва оружейного хранилища. Он отметил, что следствие и прокуратура досконально изучили версию о "закладках взрывчатки в землю" и отбросили ее.

"Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы этого никто не заметил, невозможно. Есть и другие доказательства, что первые взрывы были не из-под грунта", – подчеркнул он.

Член ВСК и депутат от "Европейской солидарности", бывший командующий АТО Михаил Забродский прямо не раскритиковал обнародованные Арахамией сведения, но заявил, что отчет комиссии "промежуточный" и подписан исключительно ее председателем. Он также указал на серьезные расхождения в методике проведения экспертиз в этом деле.

Министерство обороны сдержанно отреагировало на заявление парламентской комиссии. В ведомстве отметили, что взрывы на арсеналах произошли еще при прошлой власти.

"Пока не окончено следствие, мы не имеем права сейчас выражать свою точку зрения на эти события. Для нас есть один результат – это выводы следственных действий официального следственного органа", – сказала РБК-Украина начальник управления коммуникации и прессы МОУ Светлана Павловская.

В Службе безопасности Украины сообщили, что всю информацию о различиях экспертиз и выводах ВСК могут дать только следователи, непосредственно ведущие дело о взрыве в Балаклее. На момент публикации материала ответ на журналистский запрос от них еще не получен.

В свою очередь, опрошенные РБК-Украина военные эксперты в большинстве своем считают вполне вероятными данные, приведенные в отчете следственной комиссии Рады. Однако также они опасаются, что результаты расследования могут быть использованы в политических целях.

Политический взрыв

Полковник запаса, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов не сомневается, что "минирование" десятками фугасных снарядов территории арсенала вполне могло использоваться, чтоб получить 100% результат.

"То, о чем заявил Арахамия, это высокопрофессиональная "закладка" (взрывчатки, – ред.), чтобы сделать имитацию подрыва большого штабеля боеприпасов. Я – артиллерист и я знаю, о чем говорю", – отметил экс-военный.

По его словам, версия с беспилотником с самого начала была сомнительной для экспертов. Он указывает, что один беспилотный летательный аппарат не может нести столько взрывчатки, чтобы одновременно подорвать десятки защищенных штабелей боеприпасов.

Бывший руководитель Директората по вопросам нацбезопасности и обороны Офиса президента, полковник Иван Апаршин (уволен в апреле текущего года, – ред.) также уверен, что на балаклейском складе были хищения, и пожар связан с этим обстоятельством.

"Я с первого дня говорил, что это подрыв изнутри. Там украли боеприпасы, продали их, и после этого было принято такое решение, вот и все. Я думаю, что этот подрыв связан с тем, что там была недостача", – считает он. По мнению экс-советника Зеленского, следствие обязано установить тех, кто "давал команду" на подрыв арсенала.

В свою очередь, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец опасается, что выводы комиссии не приведут к качественному расследованию и финальному результату.

"Выводы комиссии Рады действительно вопиющие и категоричные, так как они фактически говорят о том, что предыдущая версия этих событий абсолютно не отвечает действительности… Теперь надо бы это все заново проверить, но столько времени уже прошло, что, по моему мнению, это дело имеет все риски зайти в тупик", – уверен военный эксперт.

Он также настаивает, что специалисты должны еще раз перепроверить новые данные о подрыве закопанной в земле взрывчатки, чтобы снять все сомнения. При этом Згурец не исключает попытки использовать новую версию событий в политической борьбе.

"Я думаю, что да, этот отчет ВСК могут использовать в политических целях. Это может касаться и бывших руководителей правоохранительных органов, силового блока, Минобороны и Генштаба. В любом случае эта ситуация может при умелом использовании стать средством влияния на отдельных должностных лиц", – подчеркивает он.

Масштабные пожары на арсеналах в 2014-2018 годах каждый раз становились "взрывами" и в украинском политикуме. Но никто из чиновников или высших руководителей ВСУ так и не понес за это ответственности. Каждый раз власть называла произошедшее спланированными диверсиями и намекала на участие страны-агрессора.

Тем не менее, "российский след", который так "ясно был виден" в этих инцидентах при прошлой власти, стал "меркнуть" при нынешней. В данной истории осталось установить, кто на самом деле систематически из года в год подрывал боеготовность украинской армии: враг извне или меркантильные интересы кого-то внутри страны.