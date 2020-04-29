Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів у Балаклії

Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів на складах боєприпасів в Балаклії (Харківська область). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибуховий ефект: як зникає "російський слід" у справі про підрив військових арсеналів".

Начальник управління комунікації й преси МОУ Світлана Павловська у коментарі РБК-Україна сказала, що для Міноборони є один результат - результати офіційного розслідування.

"Поки не закінчено слідство, ми не маємо права зараз висловлювати свою точку зору на ці події. Для нас є один результат - це висновки слідчих дій офіційного слідчого органу", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Балаклії спалахнула пожежа на складах боєприпасів, в результаті чого сталося детонування. Тоді прокуратура кваліфікувала справу як диверсію. Військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що незадовго до пожежі поблизу військових складів був помічений безпілотник.

Тоді було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12 млрд 100 млн гривень. Крім того, загинула громадянська.

Через три роки з'явилася інформація, що пожежа на складах боєприпасів в Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених в землю підривних зарядів.