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Минобороны о заявлении Шойгу: готовится провокация на Донбассе по сценарию Кремля

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Киев, Среда 22 декабря 2021 17:59
Минобороны о заявлении Шойгу: готовится провокация на Донбассе по сценарию Кремля Фото: Минобороны ответило на дезинформацию российского министра Сергея Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Министерство обороны Украины отреагировало на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который обвинил США в якобы подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов. Украинская сторона считает, что к этим словам нужно отнестись как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны.

В частности, Центр оперативного информирования назвал заявление Шойгу намеренной дезинформацией.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2018 году российская сторона уже разгоняла фейки о "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

"Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", - отметили в Центре оперативного информирования.

Напомним, накануне Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе и уже доставили химикаты в Авдеевку и Лиман.

Госдеп США уже призвал Россию прекратить провокационную риторику по Украине.

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