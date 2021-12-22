Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику по Украине после слов Шойгу

Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно ситуации в Украине призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника .

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности", - написал он.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях на Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

"Эти заявления министра обороны РФ Сергея]Шойгу являются полностью неверными", - заявил он.