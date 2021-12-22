Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику по Украине после слов Шойгу
Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно ситуации в Украине призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника.
Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.
"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности", - написал он.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях на Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).
"Эти заявления министра обороны РФ Сергея]Шойгу являются полностью неверными", - заявил он.
Напомним, ранее ряд средств массовой информации писал о том, что якобы суд в России "признал" наличие российских войск на Донбассе, а у президента Путина назвали это ошибкой. РБК-Украина подробно разбиралось в ситуации.
Также сообщалось, что США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.