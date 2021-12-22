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Міноборони про заяву Шойгу: готується провокація на Донбасі за сценарієм Кремля

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Київ, Середа 22 грудня 2021 17:59
Міноборони про заяву Шойгу: готується провокація на Донбасі за сценарієм Кремля Фото: Міноборони відповіло на дезінформацію російського міністра Сергія Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство оборони України відреагувало на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який звинуватив США в нібито підготовці провокації на Донбасі з використанням хімікатів. Українська сторона вважає, що до цих слів потрібно поставитися як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений в Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Зокрема, Центр оперативного інформування назвав заяву Шойгу навмисною дезінформацією.

"В Україні немає приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Крім тих, які на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Також не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компонента для здійснення провокацій в містах Авдіївка та Лиман", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в 2018 році російська сторона вже розганяла фейки про "сині бочки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці".

"Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на вищому військово-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як для підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений в Кремлі", - зазначили в Центрі оперативного інформування.

Нагадаємо, напередодні Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі і вже доставили хімікати в Авдіївку і Лиман.

Держдеп США вже закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України.

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Міністерство оборони України Донбас Сергей Шойгу
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