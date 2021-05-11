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Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран

Автор: Юлия Струк

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что министерство завершает подготовку Плана обороны нашего государства. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Также был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины", - отметил министр.

Напомним, в марте прошлого года президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

Так, 25 сентября 2019 года вступил в силу закон о Плане обороны Украины, автором которого является Зеленский. Он предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2020-го Украина одобрила новую национальную программу для интеграции в НАТО. Программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в Украине. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.

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Новости Украины оборонаАндрей Таран