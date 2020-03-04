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Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины

Новости » Политика     04.03.2020 - 13:35
Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кабмин и силовики должны вынести план обороны Украины на заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабмину и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

Согласно документу, утверждена структура плана обороны Украины, а Кабмину при участии СБУ, Службы внешней разведки и НБУ поручено обеспечить разработку плана обороны. В дальнейшем подготовленный план должны внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Кроме того, до конца 2020 года будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан в Запорожской области.

В феврале Украина одобрила новую национальную программу для интеграции в НАТО. Программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в Украине. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.

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