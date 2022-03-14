Минобороны Великобритании: корабли РФ отрезали Украину от морской торговли

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что ВМС России отрезали Украину от международной морской торговли. Блокирование торговых путей осуществляется рядом кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

По сообщению Минобороны Великобритании, российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли. Блокировку осуществляют несколько военных кораблей в Черном и Азовском морях.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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