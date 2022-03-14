Міноборони Великої Британії: кораблі РФ відрізали Україну від морської торгівлі

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що ВМС Росії відрізали Україну від Міжнародної морської торгівлі. Блокування торгових шляхів здійснюється рядом кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
За повідомленням Міноборони Великої Британії, російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від Міжнародної морської торгівлі. Блокування здійснюють кілька військових кораблів у Чорному та Азовському морях.
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