Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ
Жителей оккупированного Крыма призывают уведомлять о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и перемещения оккупантов и вражеской техники в чатбот Минцифри", - говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что именно их интересует:
- пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;
- места жительства руководящего состава российских войск;
- геолокации и маршруты передвижения военной техники;
- данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага.
Также в ведомстве напомнили о безопасности и порекомендовали почаще удалять переписку с ботом.
"Больше заявок в єВорог - больше бавовны в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!", - добавили в итоге в министерстве.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил оккупантам, чей Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.