Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ

Жителей оккупированного Крыма призывают уведомлять о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и перемещения оккупантов и вражеской техники в чатбот Минцифри", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что именно их интересует:

пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;

места жительства руководящего состава российских войск;

геолокации и маршруты передвижения военной техники;

данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага.

Также в ведомстве напомнили о безопасности и порекомендовали почаще удалять переписку с ботом.

"Больше заявок в єВорог - больше бавовны в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!", - добавили в итоге в министерстве.