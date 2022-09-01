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Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 21:29
Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ Фото: Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей оккупированного Крыма призывают уведомлять о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и перемещения оккупантов и вражеской техники в чатбот Минцифри", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что именно их интересует:

  • пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;
  • места жительства руководящего состава российских войск;
  • геолокации и маршруты передвижения военной техники;
  • данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага.

Также в ведомстве напомнили о безопасности и порекомендовали почаще удалять переписку с ботом.

"Больше заявок в єВорог - больше бавовны в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!", - добавили в итоге в министерстве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил оккупантам, чей Крым.

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