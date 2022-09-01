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Міноборони України закликає кримчан повідомляти про переміщення техніки РФ

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 21:29
Міноборони України закликає кримчан повідомляти про переміщення техніки РФ Фото: Міноборони України закликає кримчан повідомляти про переміщення техніки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителів окупованого Криму закликають повідомляти про переміщення російських військ в чат-бот "єВорог" у Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чатбот Мінцифри", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що саме їх цікавить:

  • пункти дислокації та адреси проживання окупантів;
  • місця проживання керівного складу російських військ;
  • геолокації та маршрути пересування військової техніки;
  • дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога/

Також у відомстві нагадали про безпеку та порекомендували частіше видаляти листування з ботом.

"Більше заявок в єВорог - більше бавовни у Криму. І, звісно, швидше виженемо окупантів з нашого дому, хочуть вони того чи ні!", - додали у підсумку в міністерстві.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нагадав окупантам, чий Крим.

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