Зеленский напомнил оккупантам, чей Крым
Украинская разведка благодарна за предоставленную информацию из Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что на основе этой информации "отрабатывают по максимуму".
"Озвучивать детали не буду. Одно только скажу - хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся". - сказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой военные докладывали ему о ситуации на фронте.
Ранее Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.
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