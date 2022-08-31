Зеленский напомнил оккупантам, чей Крым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что на основе этой информации "отрабатывают по максимуму".

"Озвучивать детали не буду. Одно только скажу - хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся". - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой военные докладывали ему о ситуации на фронте.

Ранее Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.