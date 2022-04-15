Минобороны Украины предложило флоту России покинуть Черное и Азовское моря

Министерство обороны Украины обратилось к ВМФ России с предложением покинуть Азовское и Черное моря. Пока для них выход еще открыт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Министерство обороны Украины напоминает российскому флоту, что черноморские проливы закрыты только для входа. Та часть вашего флота, которая остается на плаву, все еще имеет выход", - пишет пресс-служба.
Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России - Турция выполняет положения конвенции Монтре и закрыла проливы военным кораблям стран.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что корабль "Москва" утонул.
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