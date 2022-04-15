Минобороны Украины предложило флоту России покинуть Черное и Азовское моря

Министерство обороны Украины обратилось к ВМФ России с предложением покинуть Азовское и Черное моря. Пока для них выход еще открыт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Министерство обороны Украины напоминает российскому флоту, что черноморские проливы закрыты только для входа. Та часть вашего флота, которая остается на плаву, все еще имеет выход", - пишет пресс-служба. Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России - Турция выполняет положения конвенции Монтре и закрыла проливы военным кораблям стран.