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Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря

Фото: Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України звернулося до ВМФ Росії з пропозицією покинути Азовське й Чорне моря. Поки що для них вихід ще відкритий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Міністерство оборони України нагадує російському флоту, що чорноморські протоки закриті лише для входу. Та частина вашого флоту, яка лишається на плаву, все ще має вихід", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії - Туреччина виконує положення конвенції Монтре та закрила протоки військовим кораблям країн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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