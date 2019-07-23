Минобороны Турции усилило охрану кораблей в Средиземноморье

Иллюстративное фото (dzkk.tsk.tr)

В частности, подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование буровых кораблей

Турция усилила охрану кораблей, находящихся в Восточном Средиземноморье и осуществляющих там геологическую разведку. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в своем Тwitter.

В частности, в сообщении указано, что подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование.

"Командование ВМС отвечает за буровые корабли в Восточном Средиземноморье, с воздуха БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морские патрульные самолеты и морские вертолеты, с воды - фрегат, корвет и штурмовые суда; подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование", - информирует турецкое Минобороны.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize;

havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. pic.twitter.com/zeqBWAE39n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2019

Отметим, Турция осуществляет геологоразведку залежей нефти и газа в Средиземном море, у берегов Кипра, что вызвало возмущение ЕС.

Как писало РБК-Украина ранее, Совет министров ЕС по иностранным делам 15 июля принял резолюцию в связи с продолжением турецкими властями действий по незаконному бурению шельфа в территориальных водах Кипра и ввел ограничительные меры против Турции.

Напомним, Европейский союз также принял решение отменить заседание Совета ассоциации Турция - ЕС и приостановить любые другие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.