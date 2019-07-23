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Минобороны Турции усилило охрану кораблей в Средиземноморье

Новости » Политика    23.07.2019 - 15:53
Минобороны Турции усилило охрану кораблей в Средиземноморье
Иллюстративное фото (dzkk.tsk.tr)

В частности, подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование буровых кораблей

Турция усилила охрану кораблей, находящихся в Восточном Средиземноморье и осуществляющих там геологическую разведку. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в своем Тwitter.

В частности, в сообщении указано, что подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование.

"Командование ВМС отвечает за буровые корабли в Восточном Средиземноморье, с воздуха БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морские патрульные самолеты и морские вертолеты, с воды - фрегат, корвет и штурмовые суда; подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование", - информирует турецкое Минобороны.

Отметим, Турция осуществляет геологоразведку залежей нефти и газа в Средиземном море, у берегов Кипра, что вызвало возмущение ЕС.

Как писало РБК-Украина ранее, Совет министров ЕС по иностранным делам 15 июля принял резолюцию в связи с продолжением турецкими властями действий по незаконному бурению шельфа в территориальных водах Кипра и ввел ограничительные меры против Турции.

Напомним, Европейский союз также принял решение отменить заседание Совета ассоциации Турция - ЕС и приостановить любые другие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.

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