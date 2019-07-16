Евросоюз приостанавливает контакты с Турцией на высшем уровне

Фото: флаги Евросоюза и Турции (из открытых источников)

Члены ЕС рекомендовали Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции

Европейский союз принял решение отменить заседание Совета ассоциации Турция - ЕС и приостановить любые другие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией. Об этом говорится в документе, принятом в связи с бурением Турцией шельфа у побережья Кипра, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 15 июля, по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания на высшем уровне в рамках диалога между Евросоюзом и Турцией", - говорится в документе.

Члены Евросоюза также договорились сократить объем помощи Турции до момента вступления страны в ЕС и рекомендовали Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно касательно проектов с государственной поддержкой.

Согласно документу, Еврокомиссия должна продолжить работу над вариантами воздействия на Анкару из-за продолжающихся буровых работ у побережья Кипра.

Напомним, 15 июля министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра.