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Міноборони Туреччини посилило охорону кораблів у Середземномор’ї

Новини » Політика    23.07.2019 - 15:53
Міноборони Туреччини посилило охорону кораблів у Середземномор’ї
Ілюстративне фото (dzkk.tsk.tr)

Зокрема, підводні човни здійснюють постійне конвоювання бурових кораблів

Туреччина посилила охорону кораблів, що перебувають в Східному Середземномор’ї та здійснюють там геологічну розвідку. Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у своєму Тwitter.

Зокрема, у повідомленні вказано, що підводні човни здійснюють постійне конвоювання.

"Командування ВМС відповідає за бурові кораблі у Східному Середземномор'ї; з повітря БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морські патрульні літаки і морські вертольоти; з води - фрегат, корвет і штурмові судна; підводні човни здійснюють постійне конвоювання", - інформує турецьке Міноборони.

Зазначимо, Туреччина здійснює геологорозвідку покладів нафти та газу в Середземному морі, біля берегів Кіпру, що викликало обурення ЄС.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада міністрів ЄС із закордонних справ 15 липня прийняла резолюцію у зв’язку із продовженням турецькою владою дій з незаконного буріння шельфу у територіальних водах Кіпру та запровадила обмежувальні заходи проти Туреччини.

Нагадаємо, Європейський союз також прийняв рішення скасувати засідання Ради асоціації Туреччина - ЄС і призупинити будь-які інші засідання на вищому рівні в рамках діалогу між ЄС і Туреччиною.

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