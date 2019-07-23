Міноборони Туреччини посилило охорону кораблів у Середземномор’ї

Ілюстративне фото (dzkk.tsk.tr)

Зокрема, підводні човни здійснюють постійне конвоювання бурових кораблів

Туреччина посилила охорону кораблів, що перебувають в Східному Середземномор’ї та здійснюють там геологічну розвідку. Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у своєму Тwitter.

Зокрема, у повідомленні вказано, що підводні човни здійснюють постійне конвоювання.

"Командування ВМС відповідає за бурові кораблі у Східному Середземномор'ї; з повітря БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морські патрульні літаки і морські вертольоти; з води - фрегат, корвет і штурмові судна; підводні човни здійснюють постійне конвоювання", - інформує турецьке Міноборони.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize;

havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. pic.twitter.com/zeqBWAE39n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2019

Зазначимо, Туреччина здійснює геологорозвідку покладів нафти та газу в Середземному морі, біля берегів Кіпру, що викликало обурення ЄС.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада міністрів ЄС із закордонних справ 15 липня прийняла резолюцію у зв’язку із продовженням турецькою владою дій з незаконного буріння шельфу у територіальних водах Кіпру та запровадила обмежувальні заходи проти Туреччини.

Нагадаємо, Європейський союз також прийняв рішення скасувати засідання Ради асоціації Туреччина - ЄС і призупинити будь-які інші засідання на вищому рівні в рамках діалогу між ЄС і Туреччиною.