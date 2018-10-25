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В Минобороны Турции рассказали, когда США поставят им два истребителя F-35

Новости » Политика    25.10.2018 - 12:52
Фото: Хулуси Акар (dvidshub.net)
Фото: Хулуси Акар (dvidshub.net)

Самолеты планируют разместить на авиабазе в Малатье

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты Америки передадут стране два истребителя F-35 в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Anadolu.

Указано, что самолеты планируют разместить на авиабазе в Малатье. Министр подчеркнул, что там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры.

"Все идет по плану. Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года", - отметил глава Минобороны Турции.

Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что руководство страны будет обращаться в международный арбитраж, если Штаты не будут поставлять Турции истребители F-35. Эрдоган подчеркивал, что Турция способна найти альтернативу самолетам F-35, если США откажет в поставках.

Как писало РБК-Украина, из согласованной обеими палатами Конгресса версии оборонного бюджета США следовало, что поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции будут приостановлены из-за решения Анкары приобрести у России комплексы С-400.

В июне, несмотря на протесты Конгресса, США официально передали ВВС Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A.

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