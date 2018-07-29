Эрдоган предупредил США о возможных последствиях при остановке поставок истребителей F-35

Эрдоган заявил, что США обязаны помочь своему союзнику по НАТО, но в случае необходимости сможет найти альтернативу

Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что руководство страны будет обращаться в международный арбитраж, если США не будут поставлять ей истребители F-35. Об этом сообщает Haberturk.

Эрдоган заявил, что по его мнению, это психологический прием, ведь США обязаны помочь своему союзнику по НАТО.

Также, он отметил, что Турция способна найти альтернативу самолетам F-35, если США откажет в поставках.

Месяц назад, несмотря на протесты Конгресса, США официально передала ВВС Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A.

Напомним, в Турции ответили на угрозы Трампа о санкциях. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет терпеть угрозы Соединенных Штатов в связи с задержанием американского пастора.