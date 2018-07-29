Эрдоган предупредил США о возможных последствиях при остановке поставок истребителей F-35

Новости Политика 29.07.2018 - 05:01
Фото: Раджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Раджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган заявил, что США обязаны помочь своему союзнику по НАТО, но в случае необходимости сможет найти альтернативу

Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что руководство страны будет обращаться в международный арбитраж, если США не будут поставлять ей истребители F-35. Об этом сообщает Haberturk

Эрдоган заявил, что по его мнению, это психологический прием, ведь США обязаны помочь своему союзнику по НАТО. 

Также, он отметил, что Турция способна найти альтернативу самолетам F-35, если США откажет в поставках. 

Месяц назад, несмотря на протесты Конгресса, США официально передала ВВС Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A. 

Напомним, в Турции ответили на угрозы Трампа о санкциях. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет терпеть угрозы Соединенных Штатов  в связи с задержанием американского пастора.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Турция,  авиация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС