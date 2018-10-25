У Міноборони Туреччини розповіли, коли США поставлять їм два винищувачі F-35

Фото: Хулусі Акар (dvidshub.net)

Літаки планують розмістити на авіабазі в Малатьї

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Сполучені Штати Америки передадуть країні два винищувачі F-35 в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Anadolu.

Зазначено, що літаки планують розмістити на авіабазі в Малатьї. Міністр підкреслив, що там тривають інтенсивні роботи зі створення відповідної інфраструктури.

"Все йде за планом. Третій і четвертий літаки будуть передані в березні наступного року", - зазначив глава Міноборони Туреччини.

Нагадаємо, в кінці липня президент Туреччини Реджеп Ердоган попередив, що керівництво країни буде звертатися до міжнародного арбітражу, якщо Штати не поставляти Туреччині винищувачі F-35. Ердоган підкреслював, що Туреччина здатна знайти альтернативу літакам F-35, якщо США відмовить у поставках.

Як писало РБК-Україна, з узгодженої обома палатами Конгресу версії оборонного бюджету США випливало, що поставки винищувачів п'ятого покоління F-35 Туреччині будуть припинені через рішення Анкари придбати у Росії комплекси С-400.

У червні, незважаючи на протести Конгресу, США офіційно передали ВПС Туреччини перший винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A.