В Минобороны ЦАР допускают появление в стране военной базы РФ

Фото: Мари Ноэль Койяра (mil.ru)

Возможность создания военной базы предусмотрено соглашением между правительствами стран

Подписанное правительствами РФ и Центральноафриканской Республики (ЦАР) соглашение предусматривает возможность создания военной базы Росии в ЦАР. Об этом заявила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее интервью "РИА Новости".

Она подчеркнула, что такое решение должны принять президенты двух государств. По словам главы Минобороны ЦАР, конкретное развитие базы Москва и Банги пока не обсуждали.

Министр также отметила, что в городе Беренго расположен образовательный центр, который местные жители уже воспринимают как военную базу, хотя он ей не является.

Добавим, соглашение о военном сотрудничестве между РФ и ЦАР было заключено в конце августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в Подмосковье. Документ предусматривает отправку в африканскую страну российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских учебных заведениях.

Напомним, в октябре 2018 года французский министр обороны Флоранс Парли заявила, что расширение влияния Российской Федерации в ЦАР вряд ли стабилизирует страну.

РБК-Украина также писало в начале ноября прошлого года, что Франция передаст помощь Центральноафриканской Республике в размере 24 млн евро, а также поставит оружие.