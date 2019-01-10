У Міноборони ЦАР допускають появу в країні військової бази РФ

Фото: Марі Ноель Койяра (mil.ru)

Можливість створення військової бази передбачено угодою між урядами країн

Підписана урядами РФ і Центральноафриканської Республіки (ЦАР) угода передбачає можливість створення військової бази Росії у ЦАР. Про це заявила міністр оборони ЦАР Марі Ноель Койяра, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв'ю "РИА Новости".

Вона підкреслила, що таке рішення повинні прийняти президенти двох держав. За словами глави Міноборони ЦАР, конкретний розвиток бази Москва і Бангі поки не обговорювали.

Міністр також зазначила, що в місті Беренго розташований освітній центр, який місцеві жителі вже сприймають як військову базу, хоча він нею не є.

Додамо, угоду про військове співробітництво між РФ і ЦАР було укладено в кінці серпня 2018 року на форумі "Армія-2018" у Підмосков'ї. Документ передбачає відправку в африканську країну російських інструкторів і навчання військових ЦАР у російських навчальних закладах.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року французький міністр оборони Флоранс Парлі заявила, що розширення впливу Російської Федерації у ЦАР навряд чи стабілізує країну.

РБК-Україна також писало на початку листопада минулого року, що Франція передасть допомогу Центральноафриканській Республіці в розмірі 24 млн євро, а також поставить зброю.