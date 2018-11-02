Франция выделит ЦАР 24 млн евро и передаст оружие

Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com/francediplo_RU)

Из Франции в ЦАР поставят 1,4 тыс. единиц автоматического оружия

Франция передаст помощь Центральноафриканской Республика (ЦАР) в размере 24 млн евро, а также поставит оружие. Об єтом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК-Украина со ссылкой на африканскую сблужбу "Голоса Америки".

Ле Дриан отметил, что речь идет о 1,4 тыс. единицах автоматического оружия. Глава МИД Франции дату начала поставок не уточнял, но отметил, что это произойдет "скоро".

"Франция хочет продолжить свое историческое партнерство с Центральноафриканской Республикой", - сказал министр.

Напомним, ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что расширение влияния России в Центральноафриканской республике "вряд ли стабилизирует страну".

По словам Парли, в декабре 2017 года Россия получила разрешение от Совета Безопасности ООН на поставки вооружений в ЦАР, которая сталкивается с постоянным вооруженным конфликтом с 2013 года. В то время в основном мусульманская повстанческая коалиция свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе, что повлекло репрессии со стороны христианских боевиков.