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Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и призвал "снизить градус" в отношении Украины

Новина українською →
Сеул, Четверг 02 декабря 2021 13:17
Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и призвал "снизить градус" в отношении Украины Фото: Логотип Пентагона и американский флаг (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 2 декабря, заявил, что США даст оценку действиям России в отношении Украины совместно с международным сообществом. Он также уточнил, что Соединенные Штаты и Россия могут работать над "решением проблем и снижением температуры в регионе".

Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на Reuters.

"Мы надеемся, что Путин будет более открытым и они будут работать над решением вопросов и проблем, и снизят градус в регионе", - прокомментировал он ситуацию на российско-украинской границе.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву отвести свои войска от украинской границы, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые, введенные до сих пор.

На вопрос, будут ли последствия для России чисто экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав только, что будут использованы "лучшие методы".

"Все, что мы делаем, будет сделано как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", - сказал Остин, говоря о РФ.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Вчера Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

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