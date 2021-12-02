Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и призвал "снизить градус" в отношении Украины

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 2 декабря, заявил, что США даст оценку действиям России в отношении Украины совместно с международным сообществом. Он также уточнил, что Соединенные Штаты и Россия могут работать над "решением проблем и снижением температуры в регионе".

Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на Reuters .

"Мы надеемся, что Путин будет более открытым и они будут работать над решением вопросов и проблем, и снизят градус в регионе", - прокомментировал он ситуацию на российско-украинской границе.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву отвести свои войска от украинской границы, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые, введенные до сих пор.

На вопрос, будут ли последствия для России чисто экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав только, что будут использованы "лучшие методы".

"Все, что мы делаем, будет сделано как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", - сказал Остин, говоря о РФ.