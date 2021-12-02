Глава Пентагону назвав Росію Радянським Союзом і закликав "знизити градус" щодо України

Міністр оборони США Ллойд Остін у четвер, 2 грудня, заявив, що США дасть оцінку діям Росії щодо України спільно з міжнародним співтовариством. Він також уточнив, що Сполучені Штати і Росія можуть працювати над "вирішенням проблем і зниженням температури в регіоні".

Про це повідомляє РБК-Україна з сслыкой на Reuters .

"Ми сподіваємося, що Путін буде більш відкритим і вони будуть працювати над вирішенням питань і проблем, і знизять градус в регіоні", - прокоментував він ситуацію на російсько-українському кордоні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що російське вторгнення спровокує санкції, які вдарять по Москві сильніше, ніж будь-які, введені досі.

На питання, чи будуть наслідки для Росії чисто економічними, Остін відмовився відповідати безпосередньо, сказавши тільки, що будуть використані "кращі методи".

"Все, що ми робимо, буде зроблено як частина міжнародної спільноти. У кращому випадку ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну", - сказав Остін, говорячи про РФ.