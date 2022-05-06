В Минобороны США рассказали о передаче разведданных Украине

В министерстве обороны США заявили, что делятся с Украиной данными разведки о ситуации на поле боя, однако не передают информацию о местоположении высших военачальников армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы об этом говорили. Мы не предоставляем разведывательные данные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов Вооруженных Сил Украины", - подчеркивает он.
Спикер Пентагона при этом отметил, что Украина более проинформирована о происходящем на фронтах, чем Штаты.
"У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - говорит Кирби.
Представитель Минобороны США добавил, что ВСУ объединяют информацию, полученную от американских и других партнеров, с данными своей разведки, анализируют, делают выводы и принимают собственные решения.
Так в Пентагоне отреагировали на опубликованный ранее материал New York Times, в котором говорилось, что американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов.
Напомним также, недавно в МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ Герасимов был в Украине, но не пострадал и вернулся в Россию. По неподтвержденной информации, он прибыл в Изюм, где в районе штаба Герасимова произошел взрыв.
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