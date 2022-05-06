В Минобороны США рассказали о передаче разведданных Украине

"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы об этом говорили. Мы не предоставляем разведывательные данные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов Вооруженных Сил Украины", - подчеркивает он.

Спикер Пентагона при этом отметил, что Украина более проинформирована о происходящем на фронтах, чем Штаты.

"У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - говорит Кирби.

Представитель Минобороны США добавил, что ВСУ объединяют информацию, полученную от американских и других партнеров, с данными своей разведки, анализируют, делают выводы и принимают собственные решения.