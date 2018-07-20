В Минобороны сократили количество военных должностей
Полторак подчеркнул, что согласно закону о нацбезопасности Минобороны станет гражданским
В Министерстве обороны Украины сократили до 18% количество военных должностей. Об этом сообщил глава министерства Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.
Министр отметил, что подписал директиву, согласно которой за исключением 18% все должностные лица ведомства становятся гражданскими. Полторак обратил внимание, что согласно закону о нацбезопасности Минобороны станет гражданским.
"О задаче создания гражданского Министерства обороны, я подписал директиву, согласно которой все должностные лица, за исключением 18 процентов, становятся гражданскими", - отметил глава Минобороны.
По словам Полторака, они будут выполнять задачи, определенные законом о нацбезопасности, среди которых - переход на новую форму управления.
"Они будут выполнять задачи, которые определены законом Украины "О национальной безопасности Украины" и положением о Министерстве обороны Украины. Среди основных задач - переход на новую форму управления и руководства структурными подразделениями", - отметил он.
Глава министерства подчеркнул, что закон о нацбезопасности делает реформы в секторе безопасности и обороны необратимыми.
Кроме того, руководитель оборонного ведомства добавил, что также определен порядок планирования в сфере безопасности и обороны, основные документы долгосрочного планирования.
Напомним, как писало РБК-Украина, представитель Пентагона по вопросам Украины, России и Евразии Лора Купер отметила, что закон о нацбезопасности углубит военно-техническое сотрудничество Украины и США.
А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что принятие этого закона приблизит Украину к альянсу.