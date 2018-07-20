В Минобороны сократили количество военных должностей

Полторак подчеркнул, что согласно закону о нацбезопасности Минобороны станет гражданским

В Министерстве обороны Украины сократили до 18% количество военных должностей. Об этом сообщил глава министерства Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что подписал директиву, согласно которой за исключением 18% все должностные лица ведомства становятся гражданскими. Полторак обратил внимание, что согласно закону о нацбезопасности Минобороны станет гражданским.

"О задаче создания гражданского Министерства обороны, я подписал директиву, согласно которой все должностные лица, за исключением 18 процентов, становятся гражданскими", - отметил глава Минобороны.

По словам Полторака, они будут выполнять задачи, определенные законом о нацбезопасности, среди которых - переход на новую форму управления.

"Они будут выполнять задачи, которые определены законом Украины "О национальной безопасности Украины" и положением о Министерстве обороны Украины. Среди основных задач - переход на новую форму управления и руководства структурными подразделениями", - отметил он.

Глава министерства подчеркнул, что закон о нацбезопасности делает реформы в секторе безопасности и обороны необратимыми.

Кроме того, руководитель оборонного ведомства добавил, что также определен порядок планирования в сфере безопасности и обороны, основные документы долгосрочного планирования.

Напомним, как писало РБК-Украина, представитель Пентагона по вопросам Украины, России и Евразии Лора Купер отметила, что закон о нацбезопасности углубит военно-техническое сотрудничество Украины и США.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что принятие этого закона приблизит Украину к альянсу.