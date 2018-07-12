Закон о нацбезопасности приблизит Украину к НАТО, - Столтенберг

НАТО твердо поддерживает сувернитет и территориальную целостность Украины

Закон о нацбезопасности приблизит Украину к НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Так, сегодня, 12 июля, Столтенберг провел совместный брифинг с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого отметил, что НАТО твердо поддерживает сувренитет и территориальную целостность Украины.

"Долгосрочная цель Украины - вступить в Альянс. Основное внимание в настоящее время направлено на реформы. Вы добиваетесь значительного прогресса. Принятие нового закона о национальной безопасности является долгожданным шагом. Закон является ключевым для установления гражданского контроля и демократического надзора за вооруженными силами и службами безопасности. Внедрение закона теперь необходимо, чтобы эта реформа могла вступить в силу. Поэтому я призываю вас поддерживать импульс. Это приблизит Украину к НАТО. Но, прежде всего, это усилит вашу безопасность и вашу демократию", - заявил Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО решительно осуждает незаконную аннексию Россией Крыма.

"На востоке Украины ситуация остается серьезной. С неоднократными нарушениями режима прекращения огня и прав человека каждый день. Минские соглашения остаются путем к миру. Поэтому всем сторонам необходимо выполнить свои обязательства. И Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска", - заявил Столтенберг.

Напомним, ренее Порошенко заявлял, что Украине нужна поддержка НАТО по вопросу миротворцев на Донбассе.