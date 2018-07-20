У Міноборони скоротили кількість військових посад

Новини Політика 20.07.2018 - 16:55
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак підкреслив, що згідно із законом про нацбезпеку Міноборони стане цивільним

У Міністерстві оборони України скоротили до 18% кількість військових посад. Про це повідомив голова міністерства Степан Полторак, передає прес-служба відомства.

Міністр зазначив, що підписав директиву, відповідно до якої за виключенням 18% усі посадові особи відомства стають цивільними. Полторак звернув увагу, що згідно із законом про нацбезпеку Міноборони стане цивільним.

"Щодо завдання створення цивільного Міністерства оборони, я підписав директиву, згідно з якою всі посадові особи, за виключенням 18 відсотків, стають цивільними", - зазначив голова Міноборони.

За словами Полторака, вони виконуватимуть завдання, які визначені законом про нацбезпеку, серед яких - перехід на нову форму управління.

"Вони виконуватимуть завдання, які визначені законом України "Про національну безпеку України" та положенням про Міністерство оборони України. Серед основних завдань - перехід на нову форму управління і керівництва структурними підрозділами", - зазначив він.

Голова міністерства підкреслив, що закон про нацбезпеку робить реформи у секторі безпеки та оборони незворотними.

Крім того, керівник оборонного відомства додав, що також визначено порядок планування у сфері безпеки і оборони, основні документи довгострокового планування.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, представник Пентагону з питань України, Росії та Євразії Лора Купер зазначила, що закон про нацбезпеку поглибить військово-технічне співробітництво України та США.

А генсекретар НАТО Йенс Столтенберг підкреслював, що прийняття цього закону наблизить Україну до альянсу.

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Теги:  Служба безпеки України,  Министерство обороны РФ,  Полторак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС