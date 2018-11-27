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В Минобороны сформирован пункт управления для работы силового блока в условиях военного положения

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 13:43
В Минобороны сформирован пункт управления для работы силового блока в условиях военного положения
Фото: Минобороны (mil.gov.ua)

Пункт управления работает в круглосуточном режиме

В Министерстве обороны Украины сформирован пункт управления для работы силового блока в условиях военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Как отмечается, пункт управления Минобороны развернут по решению министра обороны Украины Степана Полторака с задачами по повышению военно-политического и административного руководства ВСУ, взаимодействия с другими составляющими сектора безопасности и обороны и осуществления текущего информационного обеспечения высшего государственного и военного руководства.

Пункт управления в составе объединенных центров, которые будут заниматься нормированием вопросов, связанных с нормативным и правовым обеспечением; организацией комплекса оборонительных мероприятий; координацией действий по направлениям обеспечения потребностей ВСУ в вооружении и технике, материальных средствах и ресурсах.

К работе пункта управления также задействованы оперативные группы от силового блока (МВД, НГУ, СБУ, ГПСУ, ГСЧС, ДСТЗИ, УДО). Пункт управления работает в круглосуточном режиме и во взаимодействии с оперативными группами Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о введении военного положения в Украине завтра, 28 ноября, будет напечатан в газете "Голос Украины". В законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня опубликования.

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