В Міноборони сформовано пункт управління для роботи силового блоку в умовах воєнного стану

Фото: Міноборони (mil.gov.ua)

Пункт управління працює у цілодобовому режимі

В Міністерстві оборони України сформовано пункт управління для роботи силового блоку в умовах воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

Як зазначається, пункт управління Міноборони розгорнуто за рішенням міністра оборони України Степана Полторака із завданнями щодо підвищення воєнно-політичного та адміністративного керівництва ЗСУ, взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони та здійснення поточного інформаційного забезпечення вищого державного та військового керівництва.

Пункт управління розгорнуто у складі об’єднаних центрів, які займатимуться унормуванням питань, пов’язаних із нормативним та правовим забезпеченням; організацією комплексу оборонних заходів; координацією дій за напрямами забезпечення потреб ЗСУ у озброєнні та техніці, матеріальними засобами, ресурсами.

До роботи пункту управління також задіяні оперативні групи від силового блоку (МВС, НГУ, СБУ, ДПСУ, ДСНС, ДСТЗІ, УДО). Пункт управління працює у цілодобовому режимі та у взаємодії з оперативними групами Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про введення воєнного стану в Україні завтра, 28 листопада, буде надрукований в газеті "Голос України". В законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.