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Минобороны России заставило военных учить статью Путина об Украине

Автор: РБК-Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу обязал военных изучить статью российского президента Владимира Путина об Украине. Публикацию включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.

"Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде", - сообщает издание.

При этом отмечается, что тезис о единстве народов Украины, Беларуси и России разделяется всеми российскими военнослужащими.

Напомним, ранее на сайте Кремля появилась статья Путина, и РБК-Украина привело основные тезисы, изложенные в ней.

В статье российский президент повторяет, что украинцы и русские являются якобы "одним народом", а также раскритиковал большевиков за территориальные подарки.

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Министерство обороны РФВладимир ПутинУкраина