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Путин: большевики фактически ограбили Россию, произвольно нарезая границы

Новина українською →
Москва, Понедельник 12 июля 2021 18:04
Путин: большевики фактически ограбили Россию, произвольно нарезая границы Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин обвинил большевиков в разграблении России. По его словам, делали они это с помощью "щедрых территориальных подарков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Путина об Украине.

Он отметил, что большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов.

"Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки", - написал российский президент.

Путин подчеркивает, что обсуждать решения лидеров большевиков о территориально устройстве страны уже не имеет смысла.

"Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - констатирует он.

Напомним, сегодня, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья Путина об Украине. Она вышла на двух языках - украинском и русском. Свою заметку российский президент назвал "детищем советской эпохи".

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Владимир Путин Российская Федерация
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