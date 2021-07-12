Путин: большевики фактически ограбили Россию, произвольно нарезая границы
Президент РФ Владимир Путин обвинил большевиков в разграблении России. По его словам, делали они это с помощью "щедрых территориальных подарков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Путина об Украине.
Он отметил, что большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов.
"Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки", - написал российский президент.
Путин подчеркивает, что обсуждать решения лидеров большевиков о территориально устройстве страны уже не имеет смысла.
"Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - констатирует он.
Напомним, сегодня, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья Путина об Украине. Она вышла на двух языках - украинском и русском. Свою заметку российский президент назвал "детищем советской эпохи".