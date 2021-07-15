Міноборони Росії змусило військових вчити статтю Путіна про Україну

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зобов'язав військових вивчити статтю російського президента Володимира Путіна про Україну. Публікацію включили в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК .

"Через велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі", - повідомляє видання.

При цьому наголошується, що теза про єдність народів України, Білорусі та Росії поділяється всіма російськими військовослужбовцями.

