RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міноборони Росії змусило військових вчити статтю Путіна про Україну

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зобов'язав військових вивчити статтю російського президента Володимира Путіна про Україну. Публікацію включили в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК.

"Через велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі", - повідомляє видання.

При цьому наголошується, що теза про єдність народів України, Білорусі та Росії поділяється всіма російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше на сайті Кремля з'явилася стаття Путіна, і РБК-Україна привело основні тези, викладені в ній.

У статті російський президент повторює, що українці і росіяни є нібито "одним народом", а також розкритикував більшовиків за територіальні подарунки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФВолодимир ПутінУкраїна