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Міноборони РФ заявило про "перегрупування військ" на Київському та Чернігівському напрямах

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Москва, Середа 30 березня 2022 18:26
Міноборони РФ заявило про "перегрупування військ" на Київському та Чернігівському напрямах Фото: Російські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російське міністерство оборони назвало маневри військ РФ на півночі України плановим перегрупуванням сил.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РИА Новости.

"Всі основні завдання російських сил на Київському та Чернігівському напрямках виконані. Наразі російські війська націлені на завершення операції з повного звільнення Донбасу", – йдеться у заяві.

Напередодні після переговорів у Стамбулі Росія пообіцяла скоротити активність на обох напрямках. Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін назвав крок потребою "підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів". За його словами, ухвалення рішень у Києві потребує нормальних умов роботи.

До слова, російські окупанти мінують територію України забороненими боєприпасами.

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