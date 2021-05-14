Минобороны РФ заявило о блокировании в Сирии колонны бронетехники США

По его словам, колонна американской военной техники якобы передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP".

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США", - утверждает Карпов.

Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.