Войне в Сирии - 10 лет: Канада обвиняет Россию, Британия вводит санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением относительно десятой годовщины начала протестов в Сирии. Они возложили ответственность за происходящее на Дамаск и Россию.

Об этом говорится в общем заявлении коалиции по Сирии .

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю годовщины начала мирных протестов в Сирии заявил, что Россия и режим Асада совершали неоднократные обстрелы гражданских объектов в Сирии.

"Президент Асад и его сторонники несут ответственность за годы войны и последовавшие за этим человеческие страдания. Мы воздаем должное отважным людям и организациям, которые за последние десять лет раскрыли правду из Сирии, задокументировали и преследовали нарушения, массовые зверства и серьезные нарушения международного права, чтобы привлечь виновных к ответственности и оказали жизненно важную помощь общинам", - отмечается в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что после многих лет конфликта, повсеместной коррупции и бесхозяйственности сирийская экономика рухнула. Это привело к тому, что почти 13 миллионов сирийцев зависят от гуманитарной помощи.

Великобритания впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

Гражданская война в Сирии началась 15 марта 2011 года. Десять лет назад на волне арабской весны сирийцы вышли на улицы требовать демократии, но получили войну и разрушенную страну под властью прежнего авторитарного правителя.