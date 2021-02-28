Байден заявил о готовящейся атаке на военных США в Сирии

Проиранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления президента США для Конгресса.

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.

Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.