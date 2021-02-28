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Байден заявил о готовящейся атаке на военных США в Сирии

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 28 февраля 2021 00:15
Байден заявил о готовящейся атаке на военных США в Сирии Фото: Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Проиранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления президента США для Конгресса.

Документ был распространен пресс-службой Белого дома.

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.

Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

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