Міноборони РФ заявило про блокування в Сирії колони бронетехніки США

За його словами, колона американської військової техніки нібито пересувалася трасою М-4 в сирійській провінції Хасеке за неузгодженим маршрутом і без попереднього повідомлення у складі шести бронеавтомобілів типу "MRAP".

"На північному сході Сирії в провінції Хасеке зафіксовано черговий випадок порушення протоколів деконфліктації з боку підрозділів Збройних сил США, які незаконно перебувають на території Сирії",- стверджує Карпов.

Карпов також уточнив, що колона США розгорнуто у зворотному напрямку патрулем російської військової поліції.