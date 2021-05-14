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Міноборони РФ заявило про блокування в Сирії колони бронетехніки США

Автор: Артур Родивилов

Заступник керівника російського "Центру з примирення ворогуючих сторін" у Сирії Олександр Карпов заявив, що патруль російської військової поліції блокував колону бронетехніки США. Пентагон не став коментувати інцидент.

Про це повідомляє " Комерсант".

За його словами, колона американської військової техніки нібито пересувалася трасою М-4 в сирійській провінції Хасеке за неузгодженим маршрутом і без попереднього повідомлення у складі шести бронеавтомобілів типу "MRAP".

"На північному сході Сирії в провінції Хасеке зафіксовано черговий випадок порушення протоколів деконфліктації з боку підрозділів Збройних сил США, які незаконно перебувають на території Сирії",- стверджує Карпов.

Карпов також уточнив, що колона США розгорнуто у зворотному напрямку патрулем російської військової поліції.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

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