ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны РФ распространяет фейк о ВСУ в школах Днепра

Новина українською →
Днепр, Среда 20 июля 2022 13:34
Минобороны РФ распространяет фейк о ВСУ в школах Днепра Фото: Минобороны РФ распространяет фейк о ВСУ в школах Днепра (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны РФ заявило о военной технике и личном составе "националистических формирований", якобы размещенных в школах Днепра. Это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".

Речь идет о школах №91 на улице Карагандинской и №129 на улице Космонавтов.

Ни военных, ни военной техники в помещениях указанных школ нашего города нет! К сожалению, мы не можем знать следующие шаги врага, поэтому берегите себя и своих близких и всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги! - говорится в сообщении.

Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

Напомним, российские войска ударили ракетами по Днепру 15 июля. Всего было выпущено шесть ракет, четыре из них сбили. Также сообщалось, что целью удара был "Южмаш" и один из районов города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен