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Міноборони РФ поширює фейк про ЗСУ у школах Дніпра

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Дніпро, Середа 20 липня 2022 13:34
Міноборони РФ поширює фейк про ЗСУ у школах Дніпра Фото: Міноборони РФ розповсюджує фейк про ЗСУ у школах Дніпра (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони РФ заявило про військову техніку та особовий склад “націоналістичних формувань”, які нібито розміщені у школах Дніпра. Це є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".

Мова йде про школи №91 на вулиці Карагандинській та №129 на вулиці Космонавтів.

“Ні військових, ні воєнної техніки у приміщеннях вказаних шкіл нашого міста немає! На жаль, ми не можемо знати наступні кроки ворога, тому бережіть себе та своїх близьких і завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги!” - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по Дніпру 15 липня. Загалом було випущено шість ракет, чотири з них збили. Також повідомлялося, що метою удару був "Південмаш" та один із районів міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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