Минобороны РФ распространяет фейк о срочной эвакуации из Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По мнению Братчука, враг может атаковать Одесскую область только ракетами, потому что у оккупантов нет никаких успехов на южном направлении.

Он опроверг слухи, распространяемые анонимными Telegram-каналами - никто никого срочно из Одесской области не эвакуирует.

Напомним, правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.

Как сообщалось, оснований для массовой организованной эвакуации из Харькова сейчас нет. Она возможна в двух случаях - опасность вторжения российских войск в город или оккупация города.

Что касается Николаева, то ранее глава области Виталий Ким заявлял, что жители города, которые имеют роботу и поддерживают экономику, могут оставаться в городе. Остальным стоит эвакуироваться в более безопасные регионы.

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