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Синегубов назвал два условия, при которых потребуется эвакуация из Харькова

Новина українською →
Харьков, Пятница 01 июля 2022 08:43
Синегубов назвал два условия, при которых потребуется эвакуация из Харькова Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Оснований для массовой организованной эвакуации из Харькова сейчас нет. Она возможна в двух случаях - опасность вторжения российских войск в город или оккупация города.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, находится на улицах Харькова еще опасно.

"Мы постоянно коммуницируем и просим людей не находиться на улицах и прислушиваться к сигналам воздушной и ракетной угрозы. Фактически ежедневно мы фиксируем по Харькову несколько ракетных ударов. Они происходят системно, сейчас обычно - с 23 часов до часа ночи. Кроме этого, днем и ночью Харьков обстреливают из реактивных систем залпового огня", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что на одном из направлений в Харьковской области еженедельно проводится эвакуация, с которого уже переместили почти 6 тысяч человек.

"Эта эвакуация у нас продолжается. Я специально не называю направление из соображений безопасности. А люди действительно хотят выехать с временно оккупированных территорий и вернуться в города, подконтрольные Украине", - заявил Синегубов.

Он сообщил, что проводилась эвакуация из городов Лозовая и Барвенково, но в других населенных пунктах нет организованной и официальной массовой эвакуации.

Напомним, ранее Синегубов заявлял, что угрозы штурма Харькова россиянами пока нет.

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