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В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

Автор: Владимир Костырин

В российском министерстве обороны высказались о своих авиаударах по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру рано утром 11 марта, вследствие которых уже есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Минобороны РФ.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.

У Шойгу рассказали, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Отметим, что про удар по Днепру оккупанты ничего не рассказывают, хотя в этом городе их целью стала школа и жилой массив, а не военные объекты, как рассказывают в Минобороны РФ.

Так, в Днепре произошло 3 удара по городу - было попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно - 1 человек погиб.

Отметим, что по словам мэра Луцка Игоря Полищука, взрывы произошли в стороне аэродрома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, жертв нет.

Городские власти Ивано-Франковска призывают горожан отойти от окон, не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помочь оккупантам корректировать свой огонь.

Напомним, что ранее, перед российской бомбежкой роддома в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции", и таким образом подтвердила обстрел россиянами больницы.

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Ивано-ФранковскЛуцкВойна России против Украины