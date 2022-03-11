У Міноборони РФ визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську

У російському міністерстві оборони висловилися про свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Міноборони РФ.

"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України", - йдеться в заяві Міноборони країни-агресора.

У Шойгу розповіли, що були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську.

Зазначимо, що про удар по Дніпру окупанти нічого не розповідають, хоча у цьому місті їхньою ціллю стала школа та житловий масив, а не військові об'єкти, як розповідають у Міноборони РФ.

Так, у Дніпрі відбулося 3 удари по місту - було попадання поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку, та попадання двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо - 1 особа загинула.

Зазначимо, що за словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

Міська влада Івано-Франківська закликає городян відійти від вікон, не знімати фото та відео вибухів і не публікувати в мережі, щоб не допомогти окупантам коригувати свій вогонь.