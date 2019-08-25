Минобороны РФ показало видео пуска ракеты с атомной подлодки

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Минобороны России.

Как известно, успешные испытания прошли 24 августа. На записи видно, как из воды взлетает ракета, а затем скрывается в облаках. Пуск показан трижды с разного расстояния.

Напомним, Россия провела боевую подготовку в рамках которой атомные подлодки "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Соединенными Штатами Америки новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Ранее США испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Отмечалось, что полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.